Sunday Times: Германия и Британия могут заключить «исторический оборонный пакт»

Великобритания и Германия планируют подписать «исторический оборонный пакт», который позволит им проводить совместные военные учения вблизи российской границы, пишет газета The Sunday Times со ссылкой на неназванный источник.

По информации издания, документ могут подписать на предстоящей неделе. Ожидается, что он позволит Британии и Германии проводить учения на восточной границе НАТО. Вероятными местами проведения таких учений газета называет Эстонию и Литву.

Заключение пакта между странами также предоставит им возможность совместных закупок и производства вооружения в большем количестве. Тем самым, отмечает издание, государства смогут укрепить оборонную промышленность на фоне ее сокращения из-за военной помощи Украине.

По словам собеседника The Sunday Times, в Британии документ рассматривают как первый шаг к широкомасштабному пакту о безопасности и обороне с Евросоюзом. Он может затронуть сферы обороны, обмена разведданными, энергетики и нелегальной миграции.

Пакт с ФРГ станет «самым значительным двусторонним» соглашением, заключенным Британией с 2010 года, заявил британский министр обороны Джон Хили, выступая на саммите НАТО в Брюсселе на этой неделе. В 2010 году Британия и Франция подписали соглашение о военном сотрудничестве в области испытаний ядерных боеголовок и совместных операций.

О перезагрузке отношений между Британией и ЕС — в материале «Кто старое помянет, тому из ЕС вон».