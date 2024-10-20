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На первом заседании саммита БРИКС в Казани обсудят украинский кризис

На первом заседании казанского саммита БРИКС обсудят украинский кризис и другие острые конфликтные ситуации. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью «Первому каналу», передает ТАСС.

«На первом же заседании БРИКС 22 октября в узком составе будут обсуждаться самые острые конфликтные ситуации, которые сейчас есть на земном шаре. И, естественно, не обойтись без обсуждения украинского кризиса», — рассказал Юрий Ушаков.

Представители делегаций из Бразилии и Китая изложат свое мнение по этим конфликтам.

В Минобороны России сообщили, что в ночь на 20 октября дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 110 украинских БПЛА.

Ранее стало известно, что на саммите БРИКС планируют обсудить события на Ближнем Востоке.

Диана Соловьёва

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