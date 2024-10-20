Бросок во власть остался нераскрытым

25 лет назад произошло дерзкое убийство — одно из тех, из-за которых Санкт-Петербург приобрел всероссийскую славу «бандитского». В 1999 году в служебном автомобиле взорвали бывшего вице-спикера Законодательного собрания Виктора Новоселова. Несмотря на то что получивший ранение киллер был схвачен на месте и дал показания, после чего поймали еще нескольких причастных, правоохранители и по сей день не установили заказчика жесткой расправы.Основным организатором следствие считает бывшего высокопоставленного сотрудника полиции Дмитрия Скворцова. Он, предположительно, скрывается в Европе. Его фамилия также фигурирует в других громких делах, судебные процессы по которым продолжаются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Виктор Новоселов (слева) во время вручения литературной премии «Странник» на IV конгрессе фантастов России Фото: Белинский Юрий / Фотохроника ТАСС В результате взрыва автомобиля Volvo погиб депутат Законодательного собрания Виктор Новоселов. Убийство произошло на Московском проспекте, 198, около девяти утра 20 октября 1999 года Фото: Фото Сергея Смольского (ИТАР-ТАСС На Новодевичьем кладбище в Петербурге состоялись похороны депутата Виктора Новоселова Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко Следующая фотография 1 / 3 Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Виктор Новоселов (слева) во время вручения литературной премии «Странник» на IV конгрессе фантастов России Фото: Белинский Юрий / Фотохроника ТАСС В результате взрыва автомобиля Volvo погиб депутат Законодательного собрания Виктор Новоселов. Убийство произошло на Московском проспекте, 198, около девяти утра 20 октября 1999 года Фото: Фото Сергея Смольского (ИТАР-ТАСС На Новодевичьем кладбище в Петербурге состоялись похороны депутата Виктора Новоселова Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Зампредседателя петербургского парламента Виктор Новоселов был убит около девяти утра 20 октября 1999 года на пересечении улицы Фрунзе и Московского проспекта. Непосредственный исполнитель Артур Гудков — 33-летний уроженец Белоруссии, находившийся на тот момент в розыске, — бросил на крышу остановившейся на светофоре депутатской Volvo 940 радиоуправляемую мину направленного действия.

Шансов на спасение у Новоселова не было никаких. Сидевшему на переднем кресле политику оторвало голову. Водитель получил ранение и в итоге потерял руку, а телохранитель Роман Аввакумов был контужен. Тем не менее выскочившему из машины охраннику удалось выстрелом из пистолета уложить киллера на землю. Тот успел пробежать примерно пятьдесят метров. Первая пуля отскочила от бронежилета, скрытого спортивным костюмом убийцы. Вторая — попала в шею.

Гудков остался жив. Вскоре был также задержан его подельник — Александр Малыш (находился в розыске по подозрению в причастности к убийству петербургского предпринимателя Льва Топера.— «Ъ-СПб»), который дожидался напарника в машине и должен был обеспечить отход. Примечательно, что сразу после убийства депутата пресс-служба ГУВД утверждала, что киллер умер в больнице. Однако позже стало известно, что Гудкову была сделана операция и под усиленной охраной он был перемещен в СИЗО. Сейчас киллер отбывает пожизненный срок.

Любопытно и то, что документы Малыша за несколько дней до инцидента передали в милицию люди признанного судом лидером Тамбовской ОПГ Владимира Барсукова (Кумарина), который впоследствии был приговорен к 23,5 года колонии за ряд особо тяжких преступлений.

Как сообщал тогда «Ъ», документы были найдены в оборудованной записывающей техникой «Газели», которую обнаружили охранники «авторитета» возле его особняка на Вязовой аллее. Это обстоятельство позволило следствию сделать вывод, что Малыш с Гудковым следили за Владимиром Барсуковым с целью его последующего устранения.

Виктор Новоселов родился в Ленинграде в 1947 году. Окончил кораблестроительный институт. По завершении учебы работал на судах Балтийского морского пароходства, а на излете эпохи СССР стал руководителем коммерческого предприятия по ремонту теплосетей и дорог. После подался во власть: в 1990 году стал первым заместителем председателя исполкома Московского райсовета, а через года возглавил его. С 1993 года — начальник управления Федеральной миграционной службы по региону. В 1994-м был избран депутатом Законодательного собрания Петербурга I созыва. В 1995–1998 годах был зампредом ЗакСа. Первое покушение на Новоселова произошло еще в 1993-м: его изрешетили пулями на пороге собственной квартиры. До конца жизни политик был прикован к инвалидному креслу. Свою смерть он встретил в возрасте 51 года.

Ходили слухи, что к ликвидации депутата имел отношение другой именитый представитель петербургского криминального мира, входивший в тройку самых влиятельных глав ОПГ, — Константин Яковлев, известный как Костя Могила (был убит в Москве в мае 2003 года, его автомобиль расстреляли мотоциклисты.— «Ъ-СПб»), однако доказать его причастность не удалось. Эту версию отбросили по причине того, что Новоселов был с Могилой в дружеских отношениях. По некоторым данным, при его помощи зампред решал конфликтные ситуации. Взамен тот якобы лоббировал нужные гангстерам законодательные инициативы.

В материалах дела говорится, что Артур Гудков был участником банды, которую организовал Олег Тарасов — именно его Следственный комитет России (СКР) считает одним из организаторов убийства Виктора Новоселова. Вскоре после гибели депутата самого Тарасова убили в Греции. В СКР полагают, что последнего «заказал» Дмитрий Скворцов, экс-помощник бывшего замглавы МВД Александра Романова. Беглому полковнику полиции инкриминируют причастность как минимум к трем заказным убийствам, включая покушение на бизнесмена Ливи Абрамова и его телохранителя Игоря Журавлева в 1996 году.

Кроме того, ведомство называет Скворцова одним из участников расправы над вице-президентом Академии национальной безопасности (АНБ) Олегом Тараном. Сотрудников этой структуры также связывали с убийством Галины Старовойтовой из-за опубликованного ею компромата на АНБ (см. «Ъ» от 25 сентября 2001 года).

Считается, что до карьеры в правоохранительных органах Дмитрий Скворцов был близок к Косте Могиле. Следствие полагает, что сейчас он находится в Турции. РФ все еще не добилась экстрадиции фигуранта.

Бывший высокопоставленный силовик покинул Россию в 2021 году, незадолго до ареста экс-главы Федерации борьбы Санкт-Петербурга Владимира Кулибабы, которого в СКР называют заместителем Кости Могилы. Господина Кулибабу вместе с предполагаемыми подельниками — Владимиром Карпинским и Анатолием Мотылем — в настоящий момент судят якобы как участника расправы над криминальным деятелем Игорем Савиным по прозвищу Кувалда.

После ареста Гудкова и Малыша оперативникам также удалось задержать причастного к преступлению Андрея Чванова, который скрывался в Твери у приятеля Михаила Егорова. В январе 2023 года в интервью «Интерфаксу» начальник первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СКР по Санкт-Петербургу Юрий Яшков сообщил, что следствие также проверяет Скворцова на причастность к организации убийства экс-вице-спикера Новоселова. Однако господин Яшков отметил, что производство по делу пока приостановлено. «Как только поймаем Скворцова — сразу возобновим»,— пообещал следователь. При этом, по его словам, основного заказчика установить все еще не удалось.

Добавим, что Виктор Новоселов, чьи сторонники в свое время составляли почти половину ЗакСа, считался одним из самых влиятельных депутатов. Так, в 1998 году он со своей фракцией «Патриоты Петербурга», по сути, обеспечил принятие устава города, который дал местным законодателям относительную независимость от исполнительной власти. С гибелью Новоселова петербургский парламент лишился одного из лидеров, а «тамбовцы» и «могиловцы» — политической поддержки. Как писал тогда «Ъ», трагическое обстоятельство могло привести город к масштабной криминальной войне. К которой, впрочем, в те годы Санкт-Петербургу было не привыкать.

Андрей Кучеров