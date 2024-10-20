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Хозяйка антикафе на Лиговском рассказала о последствиях инцидента с минипигом

Владелица антикафе Piggy Place на Лиговском проспекте Анастасия Михайлова прокомментировала инцидент с минипигом, который укусил 4-летнего мальчика за палец, сообщает 78.ru.

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Фото: Коммерсантъ / Михаил Огнев  /  купить фото

Последствия ДТП с реанимобилем во Всеволожске

Последствия ДТП с реанимобилем во Всеволожске

Фото: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

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Фото: Коммерсантъ / Михаил Огнев  /  купить фото

Последствия ДТП с реанимобилем во Всеволожске

Фото: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

По словам хозяйки, после случившегося в антикафе приходили полицейские. Они проверили документы и пришли к выводу, что все в порядке. В Россельхознадзоре в свою очередь заметили, что у Piggy Place отсутствует лицензия на осуществление деятельности.

«Для нашего вида деятельности такая лицензия не нужна. У нас же не питомник, не зоопарк. С Россельхознадзором и Роспотребнадзором мы выяснили уже вопросы»,— сказала госпожа Михайлова.

Хозяйка заведения добавила, что каждый посетитель подписывает распечатанные заявления о том, что не имеет претензий, если карликовый поросенок укусит или порвет одежду.

Пострадавшего мальчика Михайлова не помнит, однако ранее в Piggy Place была похожая ситуация с девочкой. Тогда конфликт удалось уладить мирным путем.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что после инцидента несовершеннолетнего доставили в детскую больницу имени Раухфуса. Он остается под наблюдением врачей.

Андрей Маркелов

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