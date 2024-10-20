ЦАХАЛ сообщил о пожарах на севере Израиля после запуска 70 снарядов из Ливана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что со стороны Ливана по территории Израиля было выпущено 70 снарядов. Часть из них израильские ВВС не перехватили. В районе Верхней и Западной Галилеи возникли многочисленные пожары.
По данным ЦАХАЛа, сирены воздушной тревоги в этих районах прозвучали утром 20 октября. Данных о пострадавших не поступало.
Израильские военные сообщали, что за минувшие сутки ликвидировали более 65 членов ливанской «Хезболлы». Ночью израильская армия атаковала цели в Бейруте. ЦАХАЛ позднее уточнил, что атаковал командный центр разведки «Хезболлы».
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