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Закрытие аэропорта Казани не сказалось на прибытии делегаций на саммит БРИКС

Ограничения на работу международного аэропорта Казани не сказались на прибытии делегаций на саммит БРИКС. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе раиса Татарстана.

«Все прибывают штатно», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сегодня утром аэропорт Казани временно закрыли. Ограничения сняли в 9:30. По данным онлайн-табло задержали рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Худжанда и Новосибирска. Пресс-служба Росавиации сообщила, что 5 самолетов, летевших в Казань, перенаправили на запасные аэродромы в Самару, Ульяновск и Чебоксары.

Диана Соловьёва

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