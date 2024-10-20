5 авиарейсов, летевших в Казань, отправили на запасные аэродромы

5 самолетов, летевших в Казань, перенаправили на запасные аэродромы в Самару, Ульяновск и Чебоксары. Об этом сообщили в Telegram-канале представителя Росавиации Артема Кореняко.

Сегодня в 9:00 пресс-служба Росавиации сообщила, что аэропорт Казани временно закрыли. Ограничения сняли в 9:30. Время закрытия воздушной гавани не уточняется.

По информации из онлайн-табло, в аэропорту задержали 11 рейсов на вылет и 11 рейсов на прилет. Задерживаются самолеты, вылетающие из Казани в Москву, Санкт-Петербург, Хургаду, Тбилиси, Стамбул и т.д. На прибытие задержали авиарейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Худжанда и Новосибирска.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в Telegram-канале сообщил, что в ночь на 20 октября средства ПВО и радиоэлектронной борьбы отразили атаку на территории промышленной зоны в Дзержинске. По предварительной информации, 4 сотрудника пожарной части получили легкие осколочные ранения. Им оказали медицинскую помощь и отпустили домой.

Диана Соловьёва