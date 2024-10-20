Лавров: страны Африки должны стать постоянными членами Совбеза ООН

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что африканские страны должны войти в число постоянных членов Совбеза ООН. К ним, по его мнению, также должны присоединиться Бразилия и Индия.

«Такие страны, как Индия, Бразилия, представители Африки одновременно с ними давно должны быть на постоянной основе в Совете Безопасности. Это необходимо для того, чтобы была обеспечена репрезентативность, представленность мирового большинства»,— сказал министр в разговоре с изданием «Аргументы и факты».

В Совбез ООН входят пять постоянных членов с правом вето: США, Россия, Франция, Китай и Великобритания. В 2023 году президент США Джо Байден выдвинул инициативу расширения Совета Безопасности. За расширение Совбеза ООН также выступали лидеры Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD; Австралия, Индия, США и Япония). Президент Франции Эмманюэль Макрон говорил, что постоянными членами также должны стать Германия, Япония, Индия и Бразилия.

Подробнее о планах реформ — в материале «Ъ» «Никак не объединяющиеся нации».