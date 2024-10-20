Аэропорт Казани возобновил работу

Временные ограничения на прием и вылет авиарейсов в аэропорту Казани имени Габдуллы Тукая были сняты в 9:30. Ограничения вводились «для обеспечения безопасности полетов», объяснили в Росавиции.

В период действия ограничений, сохранявшихся как минимум полчаса, на запасные аэродромы ушли пять воздушных судов, летевших в Казань: они приземлились в Самаре, Ульяновске и Чебоксарах.

По данным онлайн-табло, 11 рейсов на вылет все еще задерживаются. Также перенесены 13 рейсов, прибывающих в Казань.