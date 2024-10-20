Аэропорт Казани приостановил работу

Аэропорт Казани имени Габдуллы Тукая с утра 20 октября временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Ограничения введены «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов».

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет»,— написал представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Согласно онлайн-табло аэропорта, задерживаются десять рейсов из Казани и девять, прибывающих в город.