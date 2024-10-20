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«Яндекс.Go» завершил сезон кикшеринга в Екатеринбурге

Оператор кикшеринга «Яндекс.Go» завершил сезон в Екатеринбурге. В сообщении приложения сервиса говорится, что следующий сезон откроется весной 2025 года.

"Яндекс.Go" завершил сезон кикшеринга в Екатеринбурге

"Яндекс.Go" завершил сезон кикшеринга в Екатеринбурге

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

"Яндекс.Go" завершил сезон кикшеринга в Екатеринбурге

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Самокаты других операторов кикшеринга — «МТС Юрент» и Whoosh — еще доступны на улицах Екатеринбурга.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что в текущем сезоне «Яндекс.Go» более двух тыс. раз оштрафовал пользователей или ограничил им доступ к аренде электросамокатов за нарушение ПДД и внутренних правил сервиса в Екатеринбурге. Чаще всего пользователи получали штрафы за нарушение правил парковки, езду вдвоем на электросамокате и неспешивание на пешеходном переходе. При этом в сервисе уточняли, что более 99% поездок совершались без нарушения правил ПДД.

Анастасия Таначева

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