Оператор кикшеринга «Яндекс.Go» завершил сезон в Екатеринбурге. В сообщении приложения сервиса говорится, что следующий сезон откроется весной 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран "Яндекс.Go" завершил сезон кикшеринга в Екатеринбурге

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ "Яндекс.Go" завершил сезон кикшеринга в Екатеринбурге

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Самокаты других операторов кикшеринга — «МТС Юрент» и Whoosh — еще доступны на улицах Екатеринбурга.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что в текущем сезоне «Яндекс.Go» более двух тыс. раз оштрафовал пользователей или ограничил им доступ к аренде электросамокатов за нарушение ПДД и внутренних правил сервиса в Екатеринбурге. Чаще всего пользователи получали штрафы за нарушение правил парковки, езду вдвоем на электросамокате и неспешивание на пешеходном переходе. При этом в сервисе уточняли, что более 99% поездок совершались без нарушения правил ПДД.

Анастасия Таначева