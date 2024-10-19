Третьяковка подтвердила закрытие отдела новейших течений

Третьяковская галерея объявила о закрытии отдела новейших течений, который занимался современным искусством России. Он станет частью отдела искусств второй половины ХХ–XXI века, сообщила пресс-служба галереи. Российские художники и искусствоведы в открытом письме ранее призвали дирекцию музея отказаться от такого решения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Экспериментальный фонд прежнего отдела живописи второй половины ХХ века будет перераспределен внутри нового структурного подразделения Галереи»,— говорится в сообщении музея в Telegram.

В письме художников и искусствоведов сказано, что закрытие отдела — «грубая и непростительная ошибка», которая нанесет серьезный ущерб современному искусству и музейному делу в России. Письмо подписали 200 человек. Среди них — художники Комар и Меламид, Павел Отдельнов, Игорь Макаревич, Сергей и Владимир Мироненко, Ростислав Лебедев.

Отдел новейших течений создали в 2001 году для хранения и популяризации первой панорамной коллекции новейшего российского искусства. В настоящий момент в ней несколько тысяч экспонатов. Большую часть из них передали в дар художники и коллекционеры.