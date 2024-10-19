Ливия рассматривает возможность присоединения к БРИКС

Для вступления Ливии в БРИКС необходимо принятие серьезного политического решения. Об этом РИА Новости сообщил министр инвестиций правительства, заседающего на востоке Ливии, Али ас-Саиди аль-Каиди. Присоединение к блоку, по его словам, откроет для страны новые экономические возможности.

Аль-Каиди подчеркнул, что участие Ливии в БРИКС поможет снизить зависимость от доллара и ускорить развитие экономики. Ранее глава Ливийского совета по конкуренции Салама аль-Гавиль заявил, что правительство уже рассматривает возможность вступления в объединение.

Министр также выразил уверенность в успешности предстоящего саммита БРИКС, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября.

Анар Зейналов