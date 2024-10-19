В Казани с начала года спрос на ипотеку снизился на 30,5%

В Казани спрос на ипотечные кредиты для покупки новостроек снизился на 30,5% с начала 2024 года, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя ипотечного департамента компании «Этажи» Татьяну Решетникову.

По итогам первых девяти месяцев 2024 г., в крупнейших городах России количество ипотечных сделок на рынке новостроек снизилось в среднем на 50–60%. Наиболее значительное падение зафиксировано в Москве (-60%), Краснодаре (-49%) и Красноярске (-41%). В Казани падение составило 30,5%. По словам Решетниковой, это связано с уменьшением доступности льготных ипотечных программ и ростом рыночных ставок, которые к октябрю достигли 23%.

Аналитики ожидают, что к концу ноября спрос на ипотеку может немного восстановиться — застройщики традиционно запускают акции и распродажи в преддверии новогодних праздников, что может стимулировать рост интереса к ипотечным сделкам на 5–10%.

Ранее сообщалось, что в Татарстане лишь 12,3% семей могут позволить себе приобрести квартиру в ипотеку по рыночной процентной ставке.

Анар Зейналов