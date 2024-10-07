В Татарстане только 12,3 % семей могут позволить себе приобрести квартиру в ипотеку по рыночной процентной ставке. Информация об этом появилась в исследовании «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Только 12,3% татарстанских семей могут позволить себе купить квартиру в ипотеку

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Только 12,3% татарстанских семей могут позволить себе купить квартиру в ипотеку

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В рейтинге российских регионов по доступности ипотеки для населения Татарстан занимает 47-е место. В среднем в России, по данным за сентябрь, только 13,4 % семей могут купить квартиру в кредит.

Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где взять ипотеку могут позволить себе почти 40% семей. На втором месте расположился Ханты-Мансийский автономный округ (37,2% семей), а на третьем — Магаданская область (35,7%).

На последних местах рейтинга расположились Дагестан (3,4% семей), Севастополь (2,8%) и Крым (2,3%).

Чувашия заняла 67-е место из 85 позиций в списке. Только 9,5% семей могут приобрести квартиру в ипотеку. Марий Эл расположилась недалеко в рейтинге от Татарстана, на 49-м месте. В регионе почти 12% семей могут взять квартиру в кредит.

Диана Соловьёва