Певицу Монеточку оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента

Басманный районный суд Москвы оштрафовал на 30 тыс. руб. уральскую певицу Монеточку (Елизавета Гырдымова, внесена в реестр иностранных агентов) за отсутствие маркировки иностранного агента. Об этом «Ъ-Урал» сообщили в пресс-службе суда. Ее признали виновной по ч. 4 ст. 19.34 КоАП (нарушение порядка деятельности иностранного агента).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Министерство юстиции РФ добавило Монеточку в реестр иноагентов в январе 2023 года. В ведомстве объяснили решение тем, что певица получала поддержку от иностранных источников, осуществляла сбор средств в поддержку Украины, а также высказывалась против специальной военной операции.

После начала спецоперации Монеточка и музыкант Иван Алексеев (Noize MC, признан иностранным агентом) провели благотворительные концерты в Европе. Собранные с продажи билетов средства были направлены на помощь украинским беженцам. Елизавета Гырдымова уехала из России и сейчас проживает в Литве.

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