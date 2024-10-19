В Татарстане по нацпроекту прошли диспансеризацию более 870 тыс. человек

С начала года в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в Татарстане диспансеризацию прошли 874 тыс. жителей. План на 2024 год — свыше 1,2 млн человек, сообщает «Татар-информ» со ссылкой на Минздрав республики.

Диспансеризация проводится для раннего выявления хронических заболеваний, которые являются основной причиной инвалидности и преждевременной смертности в России. Обследование помогает выявить риски и разработать индивидуальные рекомендации по лечению и профилактике. Жители в возрасте от 18 до 39 лет проходят диспансеризацию раз в три года, а с 40 лет — ежегодно.

В отдаленных районах Татарстана работают мобильные медицинские комплексы «Мобильная поликлиника». С начала года специалисты этих комплексов осмотрели около 42 тыс. пациентов, из которых более 2 тыс. были направлены на госпитализацию.

В сентябре министр здравоохранения Марсель Миннуллин сообщал, что за восемь месяцев 2023 года в Татарстане в рамках профосмотров и диспансеризации было осмотрено около 1 млн человек.

Анар Зейналов