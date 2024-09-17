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В Татарстане в 2024 году в рамках диспансеризации осмотрено около 1 млн человек

За восемь месяцев 2024 года в Татарстане в рамках профосмотров и диспансеризации осмотрено около 1 млн человек, об этом рассказал министр здравоохранения Марсель Миннуллин на брифинге «О профилактических мероприятиях, проводимых в учреждениях здравоохранения Республики Татарстан».

В Татарстане в 2024 году в рамках диспансеризации осмотрено около 1 млн человек

В Татарстане в 2024 году в рамках диспансеризации осмотрено около 1 млн человек

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В Татарстане в 2024 году в рамках диспансеризации осмотрено около 1 млн человек

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Практически у каждого десятого отмечено нерациональное питание, избыточная масса тела, низкая физическая активность. У каждого десятого обследуемого выявлены факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Всего выявлено 88,8 тыс. заболеваний. Лидирующие позиции занимают болезни системы кровообращения — 27,5 тыс. (31 %).

В Татарстане направят 41 млн руб. на внедрение программного обеспечения и разработку мобильного приложения для телемедицинских консультаций. Консультации смогут оказывать медицинские учреждения республики.

Телемедицинская консультация будет проводиться с рабочего места врача, оборудованного персональным компьютером c видеокамерой и гарнитурой (наушники с микрофоном) или ноутбуком с видеокамерой и гарнитурой (наушники с микрофоном). На консультацию можно попасть по предварительной записи.

Зарина Акбирова

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