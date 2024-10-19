В Татарстане за неделю выросли цены на молочные продукты и овощи

С 7 по 13 октября в Татарстане наблюдался рост цен на ряд продуктов, в том числе молочные изделия и овощи. Такие данные приводит Татарстанстат.

Сливочное масло подорожало на 1% и теперь стоит 877,85 руб. за килограмм. Цена на молоко (2,5–3,2% жирности) увеличилась до 92,08 руб. за литр, сметана — до 234,05 руб., творог — до 391,12 руб., а сыры — до 693,78 руб. за килограмм. Также за неделю подорожали помидоры (+3,08%), бананы (+1,48%) и свинина (+1,43%).

В то же время снизились цены на некоторые овощи. Стоимость столовой свеклы упала на 4,78% (до 34,83 руб. за килограмм), моркови — на 3,44% (до 30,58 руб.), а яблок — на 1,21% (до 117,64 руб.).

В сентябре годовая инфляция в Республике Татарстан снизилась до 8,71%.

Анар Зейналов