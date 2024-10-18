В Екатеринбурге ограничат движение транспорта по ул. Хмелева
Движение по ул. Хмелева от ул. 40-летия Октября до дома № 10 по ул. Хмелева в Екатеринбурге ограничат с с 5 ноября по 30 декабря, сообщили в пресс-службе городской администрации.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Подрядчик ООО «Темп» будет проводить на улице ливневую канализацию. Проехать можно будет по ул. 40-летия Октября и ул. XXII Партсъезда. На улице установят необходимые ограничительные знаки, на маршруты общественного транспорта перекрытие не повлияет.
Напомним, с 28 октября до 14 марта в Екатеринбурге перекроют движение по ул. Котовского. На участке от ул. Репина до пер. Ударников будут проводить работы по устройству трубопровода сети бытовой канализации.