В Екатеринбурге ограничат движение транспорта по ул. Хмелева

Движение по ул. Хмелева от ул. 40-летия Октября до дома № 10 по ул. Хмелева в Екатеринбурге ограничат с с 5 ноября по 30 декабря, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Подрядчик ООО «Темп» будет проводить на улице ливневую канализацию. Проехать можно будет по ул. 40-летия Октября и ул. XXII Партсъезда. На улице установят необходимые ограничительные знаки, на маршруты общественного транспорта перекрытие не повлияет.

Напомним, с 28 октября до 14 марта в Екатеринбурге перекроют движение по ул. Котовского. На участке от ул. Репина до пер. Ударников будут проводить работы по устройству трубопровода сети бытовой канализации.

Анна Капустина