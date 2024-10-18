В Нижнекамске без отопления остается один дом из-за нового порыва на сетях

В Нижнекамске на тепловых сетях обнаружен новый порыв, из-за которого один жилой дом остается без отопления. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в исполкоме города.

Из 12 домов, которые оставались без тепла, на данный момент подключены все, кроме одного. В администрации города уточнили, что подключение последнего дома задерживается из-за нового повреждения на сетях.

Ранее сообщалось, что причиной задержек с подключением к теплу стало плохое состояние тепловых сетей, требующих ремонта. В общей сложности без отопления на момент 16 октября оставалось более 1,9 тыс. жильцов.

Анар Зейналов