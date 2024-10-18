20 протоколов составлено по поводу шумной стройки Городецкого гидроузла

Жители Городецкого округа продолжают жаловаться на ведущиеся рано утром или по ночам работы по реконструкции судоходных шлюзов 15-16 Городецкого гидроузла (включающие строительство дополнительной камеры шлюза и создание судоходного канала от Городца до Нижнего Новгорода). Госконтракт стоимостью 31,8 млрд руб. исполняет АО «Монолитное строительное управление-1» (МСУ-1). По словам местных жителей, стройка гидроузла сопровождается шумом, который слышен как в Городце, так и в домах на побережье Горьковского водохранилища

Как сообщили в нижегородской полиции, начиная с весны, от граждан поступило 78 обращений по фактам нарушения тишины при производстве строительных работ на шлюзах Городецкого гидроузла. В регионе действует закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Нижегородской области», предусматривающий административную ответственность за его нарушение.

«По результатам проведенных проверок в 20 случаях был установлен факт административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 2.1 КОАП Нижегородской области. Из них в девяти случаях были составлены протоколы в отношении должностного лица, в 11 случаях – в отношении юридического лица. Все материалы для рассмотрения были направлены в мировой суд. По 51 обращению вынесены определения об отказе в возбуждении административного производства», – сообщили в пресс-службе нижегородского управления МВД, добавив, что оставшимся фактам в настоящее время проверки еще проводятся.

По нижегородскому кодексу, ответственность должностных лиц за нарушение закона о тишине составляет от 1 тыс. до 4 тыс. руб., организаций – 5-20 тыс. руб.

Иван Сергеев