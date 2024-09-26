В Сочи задержали курьера мошенников, которой пенсионерка передала 1,8 млн рублей

Сотрудники уголовного розыска в центре Сочи арестовали 26-летнюю жительницу Владикавказа, которая стала «курьером» телефонных аферистов. Пенсионерка потеряла 1,8 млн руб., следуя указаниям злоумышленников. Об этом сообщает пресс-служба УВД Сочи.

Пенсионерке позвонили «сотрудники Росфинмониторинга» и сообщили, что на ее имя пытаются оформить кредит. В ходе разговора жертву переключили на «агентов Центробанка» и «правоохранителей», которые убедили ее, что единственным способом защитить свои финансы станет оформление займа и передача средств курьеру.

Оперативники вскоре выяснили, что на встречу с пенсионеркой приехала молодая женщина из Владикавказа. Она забрала у пострадавшей 1,8 млн руб. и перевела их своим сообщникам. За свою «работу» мошенница получила 17 тыс. руб.

Задержание произошло на перекрестке улиц Горького и Московской в Сочи. Сейчас возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). Полицейские продолжают расследование и пытаются установить, сколько еще людей могли стать жертвами этой преступной схемы и кто именно стоит за ней.

Мария Удовик