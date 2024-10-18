На трассе М-7 «Волга» водитель Haval сбил пешехода, пешеход скончалась

Вчера на 1037-м км трассы М-7 «Волга» водитель автомобиля Haval сбил женщину-пешехода, находившуюся на проезжей части. Затем в автомобиль врезался грузовик. Об этом сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Татарстана.

В результате ДТП женщина-пешеход скончалась на месте.

Также вчера в Татарстане возбудили уголовное дело по факту наезда на 68-летнюю местную жительницу в поселке Борисоглебское Казани. Женщина скончалась от полученных травм до приезда медиков. За рулем Renault находился несовершеннолетний без права управления ТС.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения». Вопрос о задержании виновного находится в стадии решения.

Зарина Акбирова