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В колбасе свердловского производителя обнаружили антибиотик

В пробах копченой колбасы одного из предприятий в Свердловской области был найден антибиотик офлоксацина, сообщило Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Ранее по госзаданию ведомство произвело отбор проб продукции на производственной площадке мясоперерабатывающего предприятия. Лабораторные исследования проводились в Москве ФГБУ «ВГНКИ», где были выявлены нарушения технического регламента о безопасности мяса и мясной продукции, что свидетельствует о ненадлежащем контроле за сырьем для изготовления и выпуска продукции.

Производителю направлено письмо о необходимости принятия соответствующих мер по безопасности продуктов, выдано предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований ветеринарного законодательства РФ. Сейчас Россельхознадзор наблюдает за соблюдением предприятием требований через мониторинговую систему ФГИС «Меркурий».

Напомним, в прошлом году Россельхознадзор нашел антибиотики в продукции «Ишимского мясокомбината» — в пельменях, сосисках и колбасах. Ведомство приостановило действие пяти деклараций о соответствии продукции предприятия для вывода ее из оборота.

Ирина Пичурина

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