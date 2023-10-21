Россельхознадзор нашел антибиотики в продукции «Ишимского мясокомбината»

В пробах колбасной продукции и мясных полуфабрикатов «Ишимского мясокомбината» обнаружили антибиотики. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам.

В ведомстве уточнили, что выявили антибиотики в пельменях «Царский выбор», в сосисках «Венские» и в колбасах «Русская», «Краковская», «Молочная», «Докторская», сервелате «Зернистый», «Финский».

Управление Россельхознадзора приостановила действие пяти деклараций о соответствии продукции предприятия для вывода ее из оборота. «Ишимский мясокомбинат» получил от ведомства предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

Василий Алексеев