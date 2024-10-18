В пятницу в Свердловской области потеплеет до +11°

В Свердловской области днем пятницы ожидается +6°..+11°, а ночь на субботу будет холодной — в частности, в Екатеринбурге температура достигнет отрицательных отметок, передает telegram-канал «Погода в Екатеринбурге».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Сегодня, 18 октября, атмосферный фронт, прошедший накануне через регион, размоется, прекратив свое существование, и оформится гребень антициклона, ориентированный в широтном направлении. Порция более холодного воздуха, поступившего на Средний Урал за фронтом по высотам, быстро прогреется. К вечеру установится малооблачная погода, а ночь на субботу ожидается холодной под влиянием антициклона, особенно на юге и юго-западе области.

В Екатеринбурге пятничным днем установится температура +8°..+10°, переменная облачность, вечером малооблачно, без существенных осадков, ветер северо-западный, западный, 1-4 м/с. В ночь субботы похолодает до -5°, днем воздух прогреется до +9°, в воскресенье ночью будет 0°, днем +8°.

Начало следующей недели будет характеризоваться значениями выше 0°. Так, 21 октября ночью +1°, днем +5°, во вторник, 22 октября, ночью 0°, днем +6°, в среду — ночью +2°, днем +8°, в четверг — ночью +3°, днем +8°.

Напомним, в понедельник свердловские синоптики до 19 октября объявили неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе первой степени опасности.

Ирина Пичурина