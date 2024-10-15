Свердловские синоптики до 19 октября объявили НМУ первой степени опасности

В Свердловской области с 20:00 14 октября установились неблагоприятные метеорологические условия (НМУ), они продлятся до 19 октября. Об этом сообщили в Уральском гидрометцентре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения с 20 часов 19 октября»,— сказано в сообщении.

В регионе может потеплеть до +10°, воздух будет с низким уровнем влажности. До среды включительно воздух по ночам может охлаждаться до -7°..-12°, днем он будет прогреваться до температур, близких к отметке +10°.

Полина Хабарова