Криштиану Роналду заработал больше всех

Португальский нападающий Криштиану Роналду, выступающий за «Ан-Наср» из Саудовской Аравии, стал самым высокооплачиваемым футболистом по итогам 2024 года. Об этом сообщило издание Forbes.

По информации издания, Роналду за 2024 год заработал $285 млн ($220 млн зарплата + $65 млн доход вне поля). Второе место занял аргентинский форвард американского «Интер Майами» Лионель Месси ($135 млн; 60+75). Тройку лучших замкнул бразильский нападающий саудовского клуба «Аль-Хиляль» Неймар, заработавший $110 млн (80+30).

В топ-10 также вошли француз Карим Бензема из саудовского «Аль-Иттихада» (104; 100+4), француз Килиан Мбаппе из испанского «Реала» (90; 70+20), норвежец Эрлинг Холанн из английского «Манчестер Сити» (60; 46+14), одноклубник Мбаппе бразилец Винисиус (55; 40+15), египтянин Мохаммед Салах из английского «Ливерпуля» (53; 35+18), сенегалец Садио Мане, играющий в одной команде с Роналду (52; 48+4), бельгиец Кевин Де Брёйне, также защищающий цвета «Манчестер Сити» (39; 35+4).

ТАСС