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Коммерсантъ FM
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Динамика рынка жилья в Европе в 2023 году

ГодКоэффициент
Динамика номинальных цен на жилье, % год к годуДинамика объема вложений в жилье, % год к годуИнфляция
В среднем в Евросоюзе3-3,16,4
Австрия-2,8-8,77,7
Бельгия2,2-3,42,3
Болгария19,6-0,28,6
Хорватия9,5n/a8,4
Кипр5,75,83,9
Чехия-1,1-612
Дания-2,3-10,23,4
Эстония5,914,19,1
Финляндия-6,5-12,53,4
Франция-0,7-55,7
Германия-4,1-3,46
Греция13,820,74,2
Венгрия8-12,317
Ирландия7,43,75,2
Италия1,33,75,9
Латвия3,811,19,1
Литва9,81,28,7
Люксембург-9,1-9,42,9
Мальта9,2-7,35,6
Нидерланды-1,9-1,34,1
Польша6,1-1,410,9
Португалия7,8-1,15,3
Румыния3,73,19,7
Словакия-6-14,511
Словения7,218,17,2
Испания3,90,63,4
Швеция-9,9-22,25,9
Исландия7,8-0,38
Норвегия0,9-15,65,8
Швейцария3,9n/a2,3
Великобритания0,9-15,65,8

Данные: отчет Hypostat

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