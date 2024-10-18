Динамика рынка жилья в Европе в 2023 году

|
|Год
|Коэффициент
|Динамика номинальных цен на жилье, % год к году
|Динамика объема вложений в жилье, % год к году
|Инфляция
|В среднем в Евросоюзе
|3
|-3,1
|6,4
|Австрия
|-2,8
|-8,7
|7,7
|Бельгия
|2,2
|-3,4
|2,3
|Болгария
|19,6
|-0,2
|8,6
|Хорватия
|9,5
|n/a
|8,4
|Кипр
|5,7
|5,8
|3,9
|Чехия
|-1,1
|-6
|12
|Дания
|-2,3
|-10,2
|3,4
|Эстония
|5,9
|14,1
|9,1
|Финляндия
|-6,5
|-12,5
|3,4
|Франция
|-0,7
|-5
|5,7
|Германия
|-4,1
|-3,4
|6
|Греция
|13,8
|20,7
|4,2
|Венгрия
|8
|-12,3
|17
|Ирландия
|7,4
|3,7
|5,2
|Италия
|1,3
|3,7
|5,9
|Латвия
|3,8
|11,1
|9,1
|Литва
|9,8
|1,2
|8,7
|Люксембург
|-9,1
|-9,4
|2,9
|Мальта
|9,2
|-7,3
|5,6
|Нидерланды
|-1,9
|-1,3
|4,1
|Польша
|6,1
|-1,4
|10,9
|Португалия
|7,8
|-1,1
|5,3
|Румыния
|3,7
|3,1
|9,7
|Словакия
|-6
|-14,5
|11
|Словения
|7,2
|18,1
|7,2
|Испания
|3,9
|0,6
|3,4
|Швеция
|-9,9
|-22,2
|5,9
|Исландия
|7,8
|-0,3
|8
|Норвегия
|0,9
|-15,6
|5,8
|Швейцария
|3,9
|n/a
|2,3
|Великобритания
|0,9
|-15,6
|5,8