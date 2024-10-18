Динамика рынка жилья в Европе в 2023 году

Год Коэффициент Динамика номинальных цен на жилье, % год к году Динамика объема вложений в жилье, % год к году Инфляция В среднем в Евросоюзе 3 -3,1 6,4 Австрия -2,8 -8,7 7,7 Бельгия 2,2 -3,4 2,3 Болгария 19,6 -0,2 8,6 Хорватия 9,5 n/a 8,4 Кипр 5,7 5,8 3,9 Чехия -1,1 -6 12 Дания -2,3 -10,2 3,4 Эстония 5,9 14,1 9,1 Финляндия -6,5 -12,5 3,4 Франция -0,7 -5 5,7 Германия -4,1 -3,4 6 Греция 13,8 20,7 4,2 Венгрия 8 -12,3 17 Ирландия 7,4 3,7 5,2 Италия 1,3 3,7 5,9 Латвия 3,8 11,1 9,1 Литва 9,8 1,2 8,7 Люксембург -9,1 -9,4 2,9 Мальта 9,2 -7,3 5,6 Нидерланды -1,9 -1,3 4,1 Польша 6,1 -1,4 10,9 Португалия 7,8 -1,1 5,3 Румыния 3,7 3,1 9,7 Словакия -6 -14,5 11 Словения 7,2 18,1 7,2 Испания 3,9 0,6 3,4 Швеция -9,9 -22,2 5,9 Исландия 7,8 -0,3 8 Норвегия 0,9 -15,6 5,8 Швейцария 3,9 n/a 2,3 Великобритания 0,9 -15,6 5,8