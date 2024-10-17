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В Нижнем Тагиле начнут строить новый кукольный театр в 2026 году

На перекрестке ул. Уральский проспект — Удовенко в Нижнем Тагиле построят кукольный театр площадью более трех тыс. кв. м.. Его возведение планируют начать в 2026 году. Как сообщили в пресс-службе администрации города, соответствующий проект принят на градостроительном совете.

Проект нового театра кукол в Нижнем Тагиле

Проект нового театра кукол в Нижнем Тагиле

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Проект нового театра кукол в Нижнем Тагиле

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила

В театре будет два зрительских зала: большой будет рассчитан на 200 мест, малый — на 49. Рядом появятся детская площадка, прогулочная зона и парковка на 233 места.

«Впереди предстоит большая работа по прохождению государственной экспертизы и началу строительства нового кукольного театра. Сейчас совместно с правительством Свердловской области муниципалитет будет заявляться на финансирование стройки, чтобы начать ее в 2026 году»,— рассказал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Ранее в Екатеринбурге прошел фестиваль театров кукол «Петрушка Великий».

Виталий Красиков

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