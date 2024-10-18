«Камгэсэнергострой» отсудил у АО «Туполев» 60,7 млн рублей за реконструкцию КАЗа

АО «Камгэсэнергострой» удалось отсудить у АО «Туполев» 60,7 млн руб. за строительные работы на Казанском авиационном заводе. Информация о решении опубликована в картотеке арбитражных дел.

Строительная компания реконструировала аэродромную базу (3 этап), установила очистные сооружения поверхностных сточных вод аэродромного комплекса, благоустроила территории ТП-57А, провела работы по устройству деформационных швов рулежной дорожки РД-1 и работы светосигнального оборудования рулежной дорожки РД-1.

В документах говорится, что эти работы не были предусмотрены договором генподряда, в рамках которого стороны сотрудничали, но необходимы для нормальной эксплуатации объекта.

АО «Камгэсэнергострой», согласно данным портала rusprofile.ru, находится в процессе банкротства. Компания занималась строительством Агропромышленного парка в Казани, Дворwf единоборств «Ак барс», перинатального центра «РКБ», учебно-лабораторного корпуса университета Иннополис, спорткомплекса и четырех студенческих кампуса.

В сентябре «Ъ Волга-Урал» сообщал, что строительство центра механической обработки на авиационном заводе завершили на 40%. До конца 2024 года закроют тепловой контур здания, а после этого начнутся работы по внутренней отделке и установке технологического и складского оборудования. В новом центре планируют разместить более 120 станков. Реконструкцию казанского авиазавода им. С.П. Горбунова завершат до конца 2026 года. На строительстве запланированы 24 объекта. Из них 9 уже ввели.

Зарина Акбирова