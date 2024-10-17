К концу года в Марий Эл планируется ввести 480 тысяч квадратных метров жилья

В Марий Эл до конца 2024 года будет сдано почти 480 тысяч квадратных метров жилья. На сегодняшний день уже введены в эксплуатацию 356 тысяч квадратных метров. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Республики Марий Эл Юрий Зайцев.

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В следующем году регион начнет реализацию нового национального проекта «Инфраструктура для жизни», в который войдет федеральная программа «Жилье». Этот проект направлен на обновление жилищного фонда на 20% и переселение граждан из аварийных домов.

В период с 2017 по 2022 год аварийными были признаны 472 дома, в которых проживает 7868 человек. Эти данные направлены в Минстрой России и Фонд развития территорий. Расселение жителей этих домов станет одной из ключевых задач нового проекта.

Сейчас основное внимание уделено завершению всех планов по строительству и реконструкции объектов в текущем году, чтобы перейти к реализации нового национального проекта.

В Татарстане к концу сентября было выполнено 92% от плана по вводу жилья: введено 2,88 млн кв. метров из запланированных 3,15 млн.

Анар Зейналов