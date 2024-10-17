Уголовное дело Игоря Есина может связано с расследованием на заводе «Аммоний»

Уголовное дело бывшего совладельца и генерального директора НИИК Игоря Есина может быть связано с расследованием в отношении экс-председателя совета директоров ОАО «Аммоний» (АО «Аммоний», Менделеевск, Татарстан) Рината Ханбикова. Последнему инкриминируют мошенничество.

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Следствие считает, что по по распоряжению Рината Ханбикова завод «Аммоний» реализовал по нерыночным ценам 150,5 тыс. тонн аммиачной селитры, которая затем была перепродана, а сумма дисконта присвоена. Речь идет о хищениях у «Аммония» и его дочерней компании «Менделеевсказот» 246,4 млн руб. с февраля 2013 по май 2018 года.

Уголовное дело Игоря Есина, которое возбуждали в 2019 году, затем прекращали, и снова открывали, в результате объединили с делом Рината Ханбикова.

НИИК с 2010 по 2016 год проектировал и строил «под ключ» завод «Аммоний». Предприятие производит аммиак, метанол, гранулированный карбамид и аммиачную селитру на базе активов Новоменделеевского химического завода.

Александра Викулова