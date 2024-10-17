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В Казани на неделю ограничат движение на Вознесенском тракте

С 25 по 31 октября на Вознесенском тракте в Казани ограничат движение транспорта и пешеходов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

На дороге полностью закроют тротуар и частично ограничат движение транспорта. Причиной ограничений стали работы по организации временных заездов-выездов.

Как сообщает комитет внешнего благоустройства, дорогу сузят и закроют тротуар в районе строящегося жилого здания №5 на ул. Бухарской.

С 20 по 24 октября в Лаишевском районе ограничат движение грузового транспорта.

Диана Соловьёва

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