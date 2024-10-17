В Лаишевском районе ограничат движение грузовиков на время саммита БРИКС

С 20 по 24 октября в Лаишевском районе Татарстана будет ограничено движение грузового транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции района.

Ограничения будут действовать с 06:00 до 23:00 и коснутся следующих участков:

Казань — Оренбург — Акбулак — от 75 км до границы города Казани в обоих направлениях;

Казань — Оренбург — Акбулак — подъезд к аэропорту «Казань» на всем протяжении;

М-7 «Волга» — участок от 786 до 768 км;

Аэропорт — Столбище (16К-1074) — на всем протяжении;

Столбище — Атабаево (16К-1063) — от 0+000 до пересечения с дорогой Казань — Боровое Матюшино;

Казань — Боровое Матюшкино — на всем протяжении;

Казань — Оренбург — Матюшкино (16К-1062) — на всем протяжении;

Казань — Матюшкино (16К-1075) — на всем протяжении.

В пресс-службе Госавтоинспекции рекомендуют заранее планировать маршруты с учетом данных ограничений.

Ранее сообщалось, что власти Казани намерены ввести запрет на движение грузовых автомобилей массой свыше 5 тонн по ряду городских улиц с 6:00 до 21:00.

Анар Зейналов