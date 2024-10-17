Российского чемпиона проверят наполовину российским

Спустя неделю после боя-блокбастера, в котором Артур Бетербиев одолел Дмитрия Бивола, завоевав звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелой категории (до 79,4 кг), в США состоится еще один интересный поединок с огромной «российской составляющей». В нем россиянин Бахрам Муртазалиев будет отстаивать принадлежащий ему пояс Международной боксерской федерации (IBF) в первом среднем весе (до 69,9 кг) в матче против Тима Цзю, сына отечественной легенды Константина Цзю, выступающего за Австралию, и уже почти такого же знаменитого, как отец.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тим Цзю (на фото), по его собственному признанию, извлек уроки из проигрыша Себастьяну Фундоре

Фото: John Locher / AP Тим Цзю (на фото), по его собственному признанию, извлек уроки из проигрыша Себастьяну Фундоре

Фото: John Locher / AP

Вряд ли человека, внимательно следящего за боксом, могло удивить то, что перед боем, который состоится в субботу в Орландо, реальный статус его участников сильно отличался от формального. Львиная доля внимания была прикована не к чемпиону, а к претенденту, и у букмекеров он котировался на порядок выше. Но на самом деле ничего странного.

Главная звезда матча — Тим Цзю, сын первого абсолютного чемпиона мира из России (вторым стал полутяжеловес Артур Бетербиев, взявший в минувшую субботу в Эр-Рияде верх над Дмитрием Биволом), и от этого никуда не денешься. Родившийся в Австралии и представляющий ее на ринге Цзю-младший — фигура очень популярная и уже через очень многое прошедшая. Еще в начале нынешнего года казалось, что австралиец, справлявшийся с одним соперником за другим, вскоре соберет все пояса в своей категории. Тем более что ее покинул владевший ими американец Джермелл Чарло, ранее уклонявшийся под разными предлогами от боя с Тимом Цзю. Чарло лишили титулов, а Цзю сразу же достался один из них — Всемирной боксерской организации (WBO).

В конце марта он собирался добавить к нему еще пояс Всемирного боксерского совета (WBC), вакантный в тот момент. Однако бой с котировавшимся ниже Цзю американцем Себастьяном Фундорой завершился сенсационно. Получив во втором раунде сильнейшее рассечение, австралиец большую часть поединка провел с залитыми кровью глазами и уступил раздельным решением судей. Теперь он возвращается после той трагедии под аккомпанемент из всяких лестных для него прогнозов, настаивающих на том, что осечка не должна помешать Тиму Цзю с его-то талантом все-таки взобраться на верхушку, и с собственным признанием насчет того, что «извлек уроки» из проигрыша Фундоре. Главный заключается в том, что Цзю на собственной шкуре убедился в том, что в боксе нужно быть готовым к чему угодно.

Чемпион же, хотя в свой 31 год чуть старше оппонента, пока скорее загадка, чем состоявшаяся и признанная величина.

У тренирующего в основном в США уроженца Грозного Бахрама Муртазалиева прекрасный послужной список: 22 победы в 22 боях, 16 — досрочные. Но дело в том, что к разряду топовых среди соперников Муртазалиева можно отнести разве что последнего — немца Джека Кулкая, которого в апреле россиянин нокаутировал в 11-м раунде, добыв чемпионское звание. И то с оговорками, потому что находящегося к порогу 40-летия ветерана Кулкая раньше в элиту без колебаний записывать все-таки воздерживались. С этой точки зрения — с точки зрения опыта «больших» выступлений — превосходство Цзю огромно.

Другое дело, что про Муртазалиева хорошо известно, что некоторые сильные боксеры вроде того же Чарло избегали встреч с ним, и именно из-за этого он несколько лет ждал очереди подраться за титул. А избегали, судя по всему, терзаясь страхом провалиться, потому что, например, панчерские таланты россиянина чересчур очевидны. Рубку он обожает. И это обстоятельство гарантирует субботнему поединку неплохой градус зрелищности, потому что, как верно заметил Муртазалиев, боксерские привычки Тима Цзю похожи на его собственные.

Есть еще один нюанс, который может слегка скорректировать представления о раскладе в матче. Бахрам Муртазалиев — чрезвычайно рослый по меркам первого среднего веса боксер. Он выше Тима Цзю на полдесятка сантиметров. А в поединке с Фундорой все свои проблемы австралиец, кажется, испытывал из-за того, что, будучи намного ниже противника, никак не мог приспособиться к этой разнице в параметрах.

Алексей Доспехов