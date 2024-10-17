Главам районов столицы Урала объявили предостережение из-за уборки улиц от снега

Прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова объявила предостережение главам районов и начальникам дорожно-эксплуатационных участков (ДЭУ) из-за уборки улиц города от снега в зимний период. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

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Профильным подразделениям администрации Екатеринбурга рекомендовали усилить контроль за содержанием дорог города, а руководителям ДЭУ — своевременно в зимний период заниматься расчисткой дорог от снежных заносов, устранять скользкость, убирать снег с обочин. А также очищать от снега и льда остановки, тротуары и пешеходные дорожки.

Прокуратура организовала проверки, которые будут проводиться на системной основе в течение всего зимнего периода, по результатам которых будет даваться правовая оценка качеству проведения сезонных работ по уборке уральской столицы от снега.

За выходные с 12 по 13 октября из Екатеринбурга вывезли более 347 тонн снега. Для обработки дорожных покрытий использовали 27 тонн противогололедных средств и 73 тонны песка. В уборке участвовали 355 единиц техники и 764 дорожных рабочих.

Полина Хабарова