В Екатеринбурге перенесли концерт рэпера Big Baby Tape на 8 декабря

Концерт рэпера Big Baby Tape (Егор Ракитин), который должен был пройти 20 октября на площадке Tele-club в Екатеринбурге, перенесли на 8 декабря. Ранее приобретенные билеты остаются актуальными, сообщили организаторы концерта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Концерт рэпера Big Baby Tape не впервые переносят в Екатеринбурге

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Концерт рэпера Big Baby Tape не впервые переносят в Екатеринбурге

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Как сообщили организаторы, концерт был перенесен «по техническим причинам». Зрители также могут вернуть билеты.

Напомним, концерт рэпера Big Baby Tape в Екатеринбурге переносят не первый раз. В июне 2023 году он был перенесен на неопределенную дату после жалобы главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Она обратилась в СК России, МВД, Генпрокуратуру с просьбой проверить рэпера на пропаганду употребления наркотиков. В марте 2024 года Зюзинский суд Москвы оштрафовал Big Baby Tape на 50 тыс. за пропаганду наркотиков в интернете (ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ).

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что в сентябре в городах Свердловской области были отменены концерты таких исполнителей, как Shaman, Стас Михайлов, Татьяна Куртукова, группы «Курара». Причинами этого в одном случае стали низкие продажи билетов, в другом — конфликт артиста с организаторами.

Анастасия Таначева