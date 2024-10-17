Полигон «Нижнекамскнефтехима» получил экологический паспорт после реконструкции

«Нижнекамскнефтехим» получил сертификаты Росприроднадзора на полигон промышленных отходов, который прошел масштабную реконструкцию и теперь соответствует современным экологическим стандартам. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Полигон промышленных отходов «Нижнекамскнефтехима» получил положительное заключение Росприроднадзора и сертификат ЭкоЗОС, подтвердивший соответствие всем экологическим нормам. На реконструкцию было выделено 1,8 млрд руб. Полигон предназначен для утилизации промышленных отходов, которые не подлежат переработке.

В ходе работ были демонтированы устаревшие конструкции, укреплены фундамент и стены, смонтированы системы дренажа и водоотведения, а также построено новое административное здание для персонала. Восстановленные дренажные системы будут направлять стоки на очистные сооружения для дальнейшей обработки.

По словам Олега Гришакова, руководителя управления экологии «Нижнекамскнефтехима», этот проект является значительным шагом к обеспечению экологического благополучия республики, так как полигон функционировал с 1982 года без реконструкции. С завершением проекта компания продолжает работу по модернизации других объектов и активному восстановлению биоресурсов в регионе.

Ранее сообщалось, что «Нижнекамскнефтехим» потратит 9 млрд руб. на модернизацию ремонтно-механического завода. Строительство нового завода планируется завершить в 2025 году.

Анар Зейналов