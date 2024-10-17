Татарстан вошел в топ регионов, где жители больше всего жалуются на ЖКХ

Республика Татарстан вошла в топ регионов, в которых жители больше всего жалуются на ЖКХ. Об этом сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Вывод был сделан на основе комментариев в Telegram-канале с анонсом «правительственного часа» по вопросам ЖКХ. Пост собрал четыре тыс. комментариев. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы РФ.

По словам председателя Госдумы, основные темы, которые заботят граждан — высокие тарифы (33%) и качество услуг не соответствует их цене. Кроме того, люди жалуются на устаревшие коммуникации (13%) и на работу управляющих компаний (6,5%). Кроме Татарстана в списке числятся Челябинская, Ростовская, Волгоградская, Тверская, Томская и Новосибирская области, Приморский и Камчатский край, республика Коми.

На состояние тепловых сетей жалуется и генеральный директор «Татэнерго» Раузил Хазиев. 1 октября «Татэнерго» приняла на баланс 600 км сетей в Нижнекамске. По итогам 2023 года гендиректор «Татэнерго» оценил общий износ тепловых сетей города в 71%. Кроме того, по его словам, растет повреждаемость трубопроводов, и почти 70% труб старше 25 лет. По его словам, эксплуатировать инфраструктуру можно будет ближайшие пять лет: «Дальше сети не выдержат».

Зарина Акбирова