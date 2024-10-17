Суд в Тюмени отправил на 19 и 23 года в колонию членов преступного сообщества

Тюменский районный суд отправил в колонию строгого режима на 19 и 23 года Ивана Магера и Валерия Тюлькова за участие в преступном сообществе, бандитизм, вымогательство, а также за незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку, пересылку или ношение взрывчатых веществ, сообщили «Ъ-Урал» в РУФСБ по Тюменской области.

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Противоправная деятельность осужденных была пресечена в результате совместных оперативно-разыскных мероприятий сотрудников региональных УФСБ и УМВД. Магер и Тюльков с 2018 по 2020 год, состоя в преступном сообществе, совершали грабежи, вымогательства и другие преступления.

Кроме того, ФСБ продолжает сопровождение судебного рассмотрения уголовного дела по обвинению лидера и трех участников указанного организованного преступного сообщества.

Ранее в Центральный районный суд Тюмени с утвержденным обвинительным заключением направили уголовное дело в отношении организатора и пять участников незаконного игорного бизнеса. Как считает следствие, организатор этого сообщества разработал структуру, функции членов и систему конспирации.

Ирина Пичурина