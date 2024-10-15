В Тюмени будут судить организаторов незаконного игорного бизнеса

В Центральный районный суд Тюмени с утвержденным обвинительным заключением направлено уголовное дело в отношении организатора и пять участников незаконного игорного бизнеса. Как сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе РУФСБ по Тюменской области, они обвиняются по ч.3 ст. 171.2, ч. 1 ст. 210, ч. 2 ст. 210 УК России (незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой, организация преступного сообщества и участие в нем).

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В марте текущего года силовики пресекли незаконную деятельность лиц, которые с целью получения дохода в особо крупном размере, разработали схему преступного сообщества для совершения организации и проведения азартных игр вне игорной зоны.

Как считает следствие, организатор этого сообщества разработал структуру, функции членов и систему конспирации. Руководители «структурных подразделений» подготавливали игорные клубы, управляли ими. Отмечается, что они должны были работать под видом легальных школ покера.

«Максимальное наказание по данной статье предусматривает до 20 лет лишения свободы со штрафом в размере до 5 млн руб.»,— сказано в сообщении.

Полина Хабарова