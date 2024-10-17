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Сергей Соловейчик переизбран президентом ФДР

Президент Федерации дзюдо России (ФДР) Сергей Соловейчик переизбран на новый срок. Отчетно-выборная конференция федерации прошла в среду в Сочи. 59-летний функционер останется президентом организации до 2028 года.

«Благодарю делегатов за оказанное доверие. Большая честь и гордость возглавлять семью российского дзюдо: сильную и сплоченную. Также сегодня сформирован новый состав президиума, который будет принимать основные решения в наше непростое время и управлять курсом развития федерации. Почти все решения в рамках конференции были единогласными. Мне очень приятно, что у нас такая сплоченная и единомыслящая команда»,— передает слова Соловейчика пресс-служба организации.

Сергей Соловейчик возглавил ФДР в сентябре 2022 года. С 2007 по 2022 год он был президентом Европейского союза дзюдо, а также занимал пост вице-президента Международной федерации дзюдо.

«РИА Новости»

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