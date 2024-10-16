Бастрыкин потребовал доклад по делу об убийстве младенца в Екатеринбурге

Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу об убийстве полуторамесячного ребенка в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе ведомства. Возбуждено дело по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Житель региона из личной неприязни причинил телесные повреждения своему полуторамесячному внуку, отчего малолетний скончался на месте происшествия»,— рассказали в СКР.

Ранее обвиняемый в убийстве своего внука признал вину частично. По данным полиции, он убил ребенка дома из-за того, что тот громко плакал.

Доклад Александру Бастрыкину должен представить и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константин Мирошниченко.

Виталий Красиков