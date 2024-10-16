Обвиняемый в убийстве своего внука в Екатеринбурге частично признал вину

В Екатеринбурге обвиняемый в убийстве своего полуторамесячного внука частично признал вину на допросе. В отношении него проведут судебную психиатрическую экспертизу, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Напомним, 45-летнему мужчине предъявили обвинение по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего). Ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. По данным полиции, он убил ребенка из-за того, что тот громко плакал.

«Он вел себя, по меньшей мере, странно. Он пытался разговаривать с прыгающими по асфальту воробьями, со стеной и с самим собой»,— рассказал о задержании обвиняемого глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. Он отметил, что мужчина был ранее судим.

«Следствие СКР намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу»,— добавили в СКР.

Виталий Красиков