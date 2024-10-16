Метшин: Мы хотели бы получить еще пару БРИКСов

Казань практически готова к проведению саммита БРИКС, остались финальные штрихи, заявил журналистам мэр города Ильсур Метшин.

Мэр Казани отметил, что подготовка к саммиту помогла решить множество городских вопросов. «По поводу того, все ли проблемы удалось решить благодаря БРИКСу, мы хотели бы получить еще пару БРИКСов»,— с улыбкой добавил Ильсур Метшин.

Также, по словам мэра, город завершает подготовку к саммиту БРИКС, который состоится в конце октября. «Мы выполнили все основные работы. Впереди — только последняя миля»,— подчеркнул градоначальник. По его словам, модернизация городской инфраструктуры и улучшение ключевых объектов позволят достойно принять международных гостей.

В саммите БРИКС примут участие 24 главы государств. Сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что саммит в Казани пройдет на высоком уровне.

Анар Зейналов