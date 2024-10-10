24 главы государств примут участие в саммите БРИКС в Казани

32 страны подтвердили свое участие в казанском саммите БРИКС 22–24 октября. Среди заявленных стран 24 будут представлены на уровне глав государств. Об этом «Интерфакс» рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Всего Россия направила 38 приглашений странам на участие в саммите. По словам Юрия Ушакова, 8 стран на встрече глав государств представят вторые или третьи лица.

«Еще время остается, и мы надеемся, что круг участников пополнится дополнительно другими государствами»,— сообщил помощник президента.

В саммите БРИКС в Казани примут участие генсеки ООН, ШОС, СНГ, ЕврАзЭС, Союзного государства России и Белоруссии. Как рассказал Юрий Ушаков, у президента РФ Владимира Путина запланировано около 20 двусторонних встреч с 21 по 24 октября.

Диана Соловьёва