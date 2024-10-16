Саммит БРИКС в Казани пройдет на высоком уровне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кремль уверен, что саммит БРИКС в Казани пройдет на высоком уровне

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Кремль уверен, что саммит БРИКС в Казани пройдет на высоком уровне

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Пресс-секретарь отметил, что организация саммита будет соответствовать статусу важнейшего международного события: «Все будет обеспечено на уровне, который соответствует такому саммиту, фактически являющемуся главным событием международной повестки в эти дни».

Ранее Песков назвал саммит БРИКС в Казани одним из ключевых событий мировой повестки.

Анар Зейналов