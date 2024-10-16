В Екатеринбурге закрылись четыре магазина сети «Антлант-текс»

Четыре магазина тканей сети «Антлант-текс» закрылись в Екатеринбурге. Как сообщил портал E1.ru со ссылкой на источник в компании, речь идет о магазинах на Блюхера, Свердлова, Грибоедова и Бебеля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как передает портал, в уральской столице якобы могут закрыться еще восемь магазинов. На сайте торговой сети указано, что в Екатеринбурге расположены 11 точек.

В 2015 году из-за сложной экономической ситуации группа компаний «Атлант» (входят торговые сети «А-продукт», «Атлант-косметик» и «Атлант-текс») была вынуждена продать десять магазинов «А-продукт» торговой сети «Кировский».

Полина Хабарова